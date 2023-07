Capital registra o quinto caso de feminicídio só neste ano; delegada faz alerta

Com cinco casos de feminicídio registrados em Campo Grande, a delegada Elaine Benicasa, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), comentou sobre os casos de feminicídio neste ano na Capital e orienta as mulheres a fazerem o boletim de ocorrência e pedir medida protetiva para que não sejam a próxima vítima.

''Há um aumento no registro de boletim de ocorrência e isso é algo positivo, isso significa que as mulheres estão tomando coragem e denunciando. Porém, mesmo assim, é importante dizer que ela é mais uma vítima que não possuía boletim de ocorrência e nem medida protetiva'', afirmou a delegada.

Ainda conforme Elaine Benicasa, a aplicação das políticas públicas só será possível se as mulheres registrarem a ocorrência, ''pois só assim elas terão o benefício da lei Maria da Penha. Em quase 100% dos feminicídios, as mulheres não possuem registro de ocorrência e tem um relacionamento abusivo. Em qualquer sinal de abuso, as mulheres devem procurar a polícia ou algum órgão da rede de proteção para não serem a próxima vítima'' concluiu.

Relembre os casos de feminicídio:

1° Caso - Claudinea Brito da Silva, de 49 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (13), na Santa Casa, após ser esfaqueada no pescoço e se tornou a primeira mulher vítima de feminicídio em Campo Grande. Ela recebeu o golpe do próprio companheiro, identificado pela polícia como Hércules José Andrade Soares, de 41 anos. O casal estava junto há 17 anos e o crime teria acontecido após um desentendimento na residência em que moravam, no bairro São Francisco.

2° Caso - Albynna Freitas Ribas, morta pelo ex-companheiro à facadas no início da tarde desta terça-feira (28), faria aniversário amanhã, 1º de Março. Conforme noticiado pelo JD1, a vítima de feminicídio não resistiu e morreu na Santa Casa horas depois do ocorrido. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, a mulher estava indo trabalhar quando foi abordada pelo ex-companheiro, o qual desferiu golpes de facas contra ela na véspera de seu aniversário.

3° Caso - Karolina e Luan chegavam em casa na madrugada deste domingo (30), cada um em uma moto diferente, quando foram pegos de surpresa pelo ex-namorado da jovem. O autor do crime então realizou disparos na direção dos dois, atingindo Luan, que morreu no local, no peito, e Karolina no pescoço e cabeça. A jovem chegou a ser resgatava e enviada até a Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu sob cuidados médicos.

4° Caso - Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, morreu após receber uma única facada em seu pescoço na noite desta quinta-feira (29), na rua Janaina de Chacha Melo, no Portal Caiobá, em Campo Grande. O autor da facada foi seu namorado, de 25 anos, que tentou se matar na sequência, mas foi impedido por familiares. O crime de feminicídio ainda teria acontecido diante do filho da vítima, de 7 anos, que procurou ajuda de populares ao sair gritando pelas ruas.

5° Caso - Uma jovem identificada como Nathaly Gabrielly 19 anos, foi mais uma vítima de feminicídio na Capital na manhã deste sábado (1°), na rua Leopoldina de Queirós Maia, Parque do Lageado. Conforme informações preliminares apuradas no local, a vítima estava em casa com o marido, quando começou uma gritaria e o autor começou a quebrar os móveis da casa, logo depois indo pra cima da mulher e desferindo uma facada nela. A vítima fugiu com a bebê de 1 anos e 4 meses no colo, mas foi perseguida pelo autor e atingida por vários golpes de faca que atingiram o braço, pescoço, parte do rosto e tórax.

