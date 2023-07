Rapaz acerta tiro na cabeça do sogro durante briga em MS

Homem de 56 anos foi socorrido após ser baleado na cabeça pelo genro, que não teve a idade divulgada, na tarde deste domingo (9). O caso aconteceu após um desentendimento entre os dois, em Chapadão do Sul.

De acordo o site Jovem Sul News, os dois homens moram na rua 12, Residencial São Pedro, e acabaram discutindo na tarde de ontem. Com isso, o homem entrou em casa, pegou um resolver e tentou acertar o genro por cima do muro, mas acabou errando o alvo.

O homem estava com um facão e golpeou a mão do sogro, o revólver caiu dentro do quintal dele. Assim o genro pegou a arma, pulou o muro e deu um tiro na testa da vítima, fugindo logo depois. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.

Ainda conforme o site, a vítima estava caída em uma poça de sangue e foi encaminhada para o Hospital Municipal da cidade, inconsciente, onde foi intubado e em seguida transferido de vaga zero para Campo Grande. Equipe da Polícia Militar também foi acionada e procura pelo suspeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também