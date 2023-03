Rapaz baleado na cabeÃ§a durante tiroteio no Tijuca Ã© identificado

Baleado na cabeça no final da manhã desta terça-feira (14) no Tijuca, foi identificado como Janio Vinicius Bueno dos Santos, de 21 anos, ele também era conhecido como ‘Bafo’, o rapaz foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, Janio é investigado por participar de do assassinato de Alexandre Pereira Marimoto, 19 anos, em agosto de 2022, no Aero Rancho. Apesar de negar participação no crime, ele é acusado por esconder a arma usada no crime pelos comparsas.

Possível acerto de contas – Na manhã desta terça-feira (14), Janio e outro rapaz, ainda não identificado, foram baleados na rua Imburus, no Jardim Tijuca.

‘Bafo’ foi socorrido em estado grave pelas equipes do Corpo de Bombeiros, sendo intubado ainda no local do tiroteio.

O segundo rapaz, que também não teve a identificação revelada, recebeu um disparo "sem querer" em uma das pernas, sendo atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para uma unidade de saúde.

Eles foram alvejados por dois pistoleiros em uma motocicleta, que fugiu logo após cometer a tentativa de homicídio. Ainda não há informações da motivação para o crime.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estiveram pelo local, preservando a cena do crime, aguardando a chegada da Perícia. A Polícia Civil, por meio da 6° Delegacia de Polícia, também estiveram no local apurando mais detalhes.

