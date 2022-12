Rapaz caiu em 'falso frete' e caminhão foi recuperado após perseguição em MS

Um rapaz, de 24 anos, foi vítima do golpe do 'falso frete' em Nova Olímpia, no Mato Grosso, na última terça-feira (27) e ficou amarrado em uma árvore após ser abordado por dois indivíduos armados. O caminhão foi recuperado durante a manhã desta quarta-feira (28) em uma intensa perseguição da PRF-MS que durou aproximadamente 17 km na BR-163, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acompanhamento tático no caminhão começou por volta das 10h30, quando a equipe de policiais deram ordem de parada e o criminoso desobedeceu, partindo em alta velocidade pela rodovia.

Durante o percurso da rodovia, o bandido fazia manobras e ultrapassagens proibidas, forçando vários veículos a saírem da pista para evitar qualquer colisão.

Em um trecho da BR-163, os policiais decidiram atirar contra o pneu na tentativa de frear o caminhão, mas nada feito e, inclusive, o criminoso reagiu dando tiros também.

Foram 14 quilômetros de acompanhamento pela rodovia, até que em um momento, o criminoso entrou por uma estrada de terra e percorreu mais 3 quilômetros em alta velocidade. Por fim, na tentativa de fugir, ele jogou o veículo contra uma cerca de uma propriedade rural, desembarcando e atirando contra a equipe da PRF, que revidou e houve intensa troca de tiros.

Nenhum policial ficou ferido e o autor fugiu pela vegetação. A PRF chegou a solicitar apoio do Comando de Operações Especiais, DOA-MS e do BOPE, da PMMS, além de equipes da PRF de Nova Alvorada do Sul, mas até o momento, o criminoso não foi localizado.

Veja um vídeo que mostra a perseguição:

