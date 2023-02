Rapaz crava faca nas costas do primo em confusão no Colúmbia

O ajudante de pedreiro Matheus Espírito Santo da Silva, de 20 anos, acabou preso em flagrante durante a manhã deste domingo (26), logo após tentar assassinar seu primo, que não teve a idade revelada, com uma facada nas costas, na rua Paranapebas, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, durante uma confusão.

Durante o interrogatório, o jovem decidiu permanecer em silêncio e não relatar nada sobre o ocorrido. Ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (27), para saber se continua preso ou recebe liberdade provisória.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão do suspeito relatou para a Polícia Militar que o rapaz teria cravado a faca nas costas do primo e logo depois fugido em direção a rua Urariocara, sendo encontrado e confessado que cometeu a lesão corporal.

A vítima em questão foi socorrida por moradores e encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, com a faca nas costas e o cabo quebrado, sendo recolhido pelos militares. Após avaliação médica e gravidade da lesão, foi transferido para a Santa Casa.

A perícia chegou a ser acionada, mas não foi possível dar prosseguimento aos trabalhos, pois moradores lavaram a poça de sangue provocada pela lesão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

