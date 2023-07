Rapaz é agredido com golpes de facão, polícia tenta prender autor e é apedrejada na Capital

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar após uma confusão generalizada na rua Dona Maria II, região do bairro Vila Silvia Regina, em Campo Grande. Na briga, um rapaz de 37 anos, foi agredido com golpes de facão e acabou sendo encaminhado para a Santa Casa da Capital.

Consta no boletim de ocorrência que a equipe da PM foi acionada para ir até o endereço atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, se depararam com o autor, de 21 anos, estava descontrolado com o facão na mão dizendo que iria matar a vítima. Vendo a tentativa de abordagem da guarnição, o homem saiu correndo para dentro da residência para fugir dos militares, no entanto acabou sendo alcançado e detido.

Durante a prisão do autor, os policiais foram agredidos, apedrejados e xingados por pelo menos 12 pessoas. Eles tentavam impedir que o homem fosse levado, chegando a danificar a viatura usada pela equipe. Uma dessas pessoas acabou sendo detida junto com o autor dos golpes de facão, pois teria xingado e ameaçado os militares.

Devido a resistência dos presos, a viatura acabou sendo danificada. As avarias foram do lado de fora, por conta das pedradas e também no compartimento de presos, já que os autores estavam dando chutes nas grades.

A vítima estava sangrando muito, com um corte profundo no braço esquerdo, sendo socorrido para a UPA Santa Monica pela guarnição, porém, devido a gravidade dos ferimentos, ele acabou sendo transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida, dano qualificado, se o crime e cometido contra o patrimônio da união, estado, município, empresa concessionaria de serviços públicos, resistência e desacato.

