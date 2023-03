Um homem, de 31 anos, foi agredido com vários socos e chutes por pelo menos três indivíduos no início da manhã desta quarta-feira (1°) em frente a uma conveniência no bairro Coophasul, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava fechando o estabelecimento quando foi surpreendido pelo trio de criminosos, que subtraíram seu aparelho celular e também levaram uma quantia de R$ 200.

Foram desferidos vários socos e chutes contra a vítima, que procurou atendimento na Santa Casa de Campo Grande. Ele explicou como tudo aconteceu para a Polícia Militar, que foi acionada pelo hospital.

Ele foi orientado a comparecer na delegacia para dar continuidade a investigação.

O caso foi registrado como roubo e lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

