Rapaz é assassinado com vários tiros no Santo Eugênio

Um rapaz, ainda não identificado, foi assassinado a tiros no final da noite de quinta-feira (23), no cruzamento das ruas Bismarque com Paraisópolis, no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas a reportagem, a vítima estava em uma calçada quando foi atiradores passaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Ainda não há informações a respeito da autoria e possível motivação, no entanto, suspeita-se que a morte tenha ligação com o tráfico de drogas.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também esteve presente, preservando o local da cena.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram no local.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também