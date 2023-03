Rapaz Ã© baleado na nuca e fica com projÃ©til alojado no rosto em TrÃªs Lagoas

Rapaz, de 21 anos, foi agredido e baleado durante a madrugada desta quinta-feira (23) na região da BR-158, próximo à ponte do Rio Sucuriú, na Vila Piloto, em Três Lagoas. O disparo atingiu a nuca e parou no rosto da vítima.

De acordo com a Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local encontrou o rapaz ferido. Consciente, ele contou para as equipes que estava andando pela rodovia quando foi surpreendido por um veículo vermelho parando ao seu lado.

Logo depois, o motorista puxou o jovem pela gola da camisa, deu um golpe em seu rosto e atirou em seguida. Após ser atingida, a vítima saiu correndo para pedir ajuda, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado até o Hospital Nossa Senhora Aparecida.

O projétil acabou ficando alojado no rosto do rapaz. O caso segue sendo investigado pelas equipes policiais do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também