Rapaz é esfaqueado após sair de condomínio no Jardim Tijuca

Rapaz, de 22 anos, foi esfaqueado por alguns indivíduos logo após sair de um condomínio, na Avenida Dr. Nasri Siufi, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele estava retornando para sua residência, no loteamento Vespasiano Martins.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila e lá, a Polícia Militar conseguiu contato com o jovem.

Ele explicou que havia deixado o condomínio e logo foi abordado por alguns indivíduos, sendo esfaqueado duas vezes nas costas. A vítima informou aos policiais que não conhecia os suspeitos, nem qual seria a motivação.

Após ser esfaqueado, ele correu para uma conveniência perto de onde ocorreu o esfaqueamento e um desconhecido o trouxe até a unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

