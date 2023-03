Rapaz Ã© espancado ao 'tirar a Ã¡gua do joelho' em lanchonete na Afonso Pena

Um rapaz, de 27 anos, foi espancado por três homens em uma lanchonete localizada na Avenida Afonso Pena durante a noite de sexta-feira (24) ao ir urinar atrás de um banheiro químico do estabelecimento. Um dos agressores seria o dono do local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, um desconhecido ligou para ela contando que seu filho havia apanhado e estava no Hospital da Unimed. Ele relatou ainda que além do dono da lanchonete, um rapaz de cabelo azul e um terceiro teriam praticado a ação contra o jovem.

Ao chegar na unidade hospitalar, a vítima contou a mãe que apanhou após ir urinar atrás de um banheiro químico do estabelecimento, sendo socorrido por um desconhecido. Por conta das agressões, ele teve fratura no braço direito, lesões na cabeça e no braço esquerdo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

