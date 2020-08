Rapaz é executado a uma quadra da UPA das Moreninhas

Jefferson Aparecido Gonçalves foi assassinado com tiros na cabeça, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Moreninhas em Campo Grande. O jovem de 22 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta quinta (13), quando Jefferson foi ferido com um tiro na cabeça a uma quadra do Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, na avenida Baoba.

O crime teria acontecido por causa de uma briga pela venda de drogas, quando o autor conhecido por filho do ‘Brandão’ começou a brigar com Jefferson. Em seguida, o suspeito fugiu em um veículo Chevrolet Corsa, de cor dourada, tentando atropelar pessoas que estavam na rua.

Momentos depois, o suspeito voltou em uma motocicleta de cor preta e fez dois disparos contra a cabeça da vítima. O caso foi registrado como homicídio simples, na Delegacia De Pronto Atendimento Comunitario (Cepol).

