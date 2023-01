Rapaz é morto a tiros na frente da casa da mãe no Coophavila II

Um rapaz, identificado apenas como Neto até o momento, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (20) enquanto estava sentado na frente da residência de sua mãe, na rua Naim Dibo, no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, moradores escutaram alguns barulhos semelhantes a tiros e quando verificaram o que poderia ter acontecido, visualizaram o rapaz caído na calçada.

O suspeito dos disparos estaria em uma motocicleta e fugiu logo na sequência, mas testemunhas não conseguiram visualizar características do veículo, nem do pistoleiro. Ainda não há informações sobre a quantidade de disparos que acertaram a vítima.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas quando estiveram no local, Neto já estaria sem vida.

A Perícia Científica deve fazer os trabalhos para o corpo ser liberado e aguardar o exame necroscópico e a Polícia Civil tende a fazer os levantamentos necessários a respeito da motivação e autoria da morte.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também