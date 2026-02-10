Rapaz é morto com golpes de canivete em saída de conveniência em Naviraí

Emanuel Roger da Silva, de 27 anos, foi assassinado com golpes de canivete durante a madrugada desta terça-feira, dia 10, em Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, identificado como Willian Batista da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante.

O crime aconteceu após uma discussão entre os dois na saída de uma conveniência de um posto de combustível, logo após o pagamento da conta de várias bebidas que ambos e uma mulher ingeriram.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher, de 22 anos, que chegou a esconder o canivete na cintura, relatou para a Polícia Militar que a confusão aconteceu após a discussão entre os dois homens e quando Emanuel desferiu um tapa no rosto de Willian.

Ao ser agredido, o autor pegou o canivete e desferiu o primeiro golpe no braço da vítima, que chegou a correr, mas foi alcançada. Conforme Willian, ele usou o canivete "mais umas três vezes" para atingir Emanuel.

Após o caso, a mulher e o agressor saíram acompanhando de um terceiro indivíduo e foram localizados na rua Alagoas. Essa terceira pessoa relatou que apenas visualizou a confusão.

Willian recebeu voz de prisão em flagrante e a mulher que escondeu o canivete, foram encaminhados para a delegacia.

O crime foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

