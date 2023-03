Rapaz Ã© morto com tiro na cabeÃ§a apÃ³s roubar botijÃ£o de gÃ¡s em residÃªncia

Lucas Almeida, de 23 anos, conhecido como 'Choc', foi assassinado a tiros durante a noite de sábado (25), no cruzamento das ruas Vasco Venâncio Soares e Prudência Campos Leite Filho, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

De acordo com as informações do site Ligado na Notícia, o rapaz teria invadido uma residência enquanto se passava por policial. Lucas mostrava uma arma para o morador a todo momento e saiu levando um botijão de gás.

Momentos depois, ele foi surpreendido por dois homens em uma moto e atingido por três disparos. Os tiros acertaram a cabeça de Lucas. Após os primeiros tiros, a dupla fez o retorno na esquina e voltou atirando outras vezes contra a vítima.

Além da Polícia Militar, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da Polícia Civil e da Perícia estiveram na cena do crime.

