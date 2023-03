Rapaz Ã© preso apÃ³s dar vodca para a namorada de 14 anos em Bonito

Mesmo sabendo que era errado, um rapaz de 18 anos deu bebida alcoólica para a namorada, de 14, e tentou desacatar os guardas municipais na noite desta quarta-feira (22), na Praça da Liberdade, em Bonito. Ele acabou sendo preso.

De acordo com o site Bonito Mais, a equipe fazia rondas pela região quando viu o casal bebendo na praça. Ao se aproximar, suspeitaram que a menina seria menor de idade e então os guardas decidiram fazer a abordagem.

No entanto, o rapaz se irritou com a aproximação dos guardas e passou a ofende-los dizendo: “vocês não pode me abordar seus guardinhas de m…, chama a policia de verdade”. Muito nervoso, ele precisou ser algemado para a segurança dos servidores.

Quando questionada, a adolescente contou que o namorado teria dado vodca para ela beber, por conta disso estava apresentando um forte odor etílico.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como desacato e fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente.

