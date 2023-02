Rapaz é preso após quase atropelar policial durante abordagem em MS

Jovem, de 23 anos, foi preso durante a madrugada desta segunda-feira (6) após ser pego dirigindo de maneira perigosa na rua Stefan Dudas, no município de Angélica.

De acordo com as informações iniciais, equipe da Polícia Militar fazia ronda pela região quando escutou um barulho alto de motocicleta acelerando e vindo em direção a viatura em alta velocidade, foi então que as guarnições realizaram o bloqueio policial no intuito de abordar a moto.

Ao visualizar o bloqueio policial o condutor desobedeceu a ordem de parada e acelerou em direção a equipe quase atropelando um dos policiais que estava na pista e seguiu em fuga.

Foi iniciado o acompanhamento tático sendo que próximo a um posto de combustível, o condutor perdeu o controle ao tentar entrar na MS-141 e sofreu uma queda.

Foi realizada a abordagem ao condutor e ao consultar a Motocicleta Yamaha Lander XTZ 250CC de cor vermelha no sistema policial, foi constatado que ela estava com o licenciamento vencido.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal para atendimento médico sendo em seguida conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e os procedimentos administrativos referentes ao Código de Trânsito Brasileiro.

