Rapaz Ã© preso por deixar cadela e filhotes sem Ã¡gua e comida na Capital

Um rapaz, de 24 anos, acabou preso na noite desta quinta-feira (2) após manter uma cadela, da raça Pitbull, e seus quatro filhotes em situações de abandono e maus-tratos em um apartamento no Jardim Carioca, em Campo Grande. Ele também estava com um mandado de prisão em aberto por conta do crime de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias anônimas de pessoas que ouviram o choro dos animais e suspeitaram de que a casa seria ponto para a venda e o tráfico de drogas.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram dois suspeitos deixando o imóvel e rapidamente efetuaram a abordagem. Um estava com cinco embalagens de entorpecentes do tipo maconha, enquanto o outro tinha apenas uma embalagem.

Após alguns momentos de conversa, os policiais escutaram choro de animais que vinham do apartamento que os dois jovens haviam saído.

Ao entrarem no imóvel encontraram os animais em situação degradante, sem água, comida e em meio a fezes e urinas. Em um dos cômodos foi encontrada um planta de maconha seca pronto para ser preparada para venda.

Os dois foram levados para a delegacia, sendo o rapaz, de 24 anos, preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos, pelo tráfico de drogas e por conta do mandado de prisão em aberto.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

