Rapaz é roubado e agredido no centro de Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, passou por uma situação delicada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), ao ser roubado e ser vítima de agressão física no cruzamento da Avenida Noroeste com a Avenida Júlio de Castilho, região central de Campo Grande.

Soube o JD1 Notícias, que o assalto aconteceu por volta das 6h da manhã e foi necessário o acionamento da Polícia Militar, que compareceu e pediu apoio de um resgate, pois a vítima estava ferida na cabeça e com sangramento.

Ainda não há informações sobre o que teria sido levado da vítima, mas o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez os primeiros atendimentos e encaminhou o rapaz para a Santa Casa.

A Polícia Militar ainda deve realizar os procedimentos e realizar o registro da ocorrência em uma delegacia de plantão.

