Rapaz empina moto na frente de viatura e 'showzinho' acaba na delegacia na Capital

Motociclista, que não teve a identificação revelada, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia, no final da tarde deste domingo (26), após empinar a motocicleta na frente da viatura no cruzamento das ruas Ponte Preta com Américo Brasiliense, na região do Vila Almeida, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando patrulhamento na região quando visualizaram o motociclista "fazendo um showzinho" a parte na via pública, colocando em risco as pessoas e demais crianças que estavam pelo local.

Os militares iniciaram o acompanhamento tático e conseguiram alcançá-lo ainda no Vila Almeida, realizando a abordagem e sua detenção.

A motocicleta foi apreendia e guinchada até o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e o condutor foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como participar de corrida, disputa ou competição, ou ainda de exibição ou demonstra de manobra de veículo automotor não autorizada.

