Rapaz furta o carro do prÃ³prio pai e acaba preso em Ponta PorÃ£

Um rapaz, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de furtar o carro do próprio pai durante está sexta-feira (1°), em Ponta Porã, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Conforme as informações policiais, ele seria usuário de drogas e estaria com um mandado de prisão em aberto. Para os policiais, o pai do jovem contou que ele pegou o carro, um Fiat Uno prata, que estava estacionado na residência.

O pai do autor, acionou a Polícia Militar, que conseguiu localizar e prender o rapaz. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante por furto.

