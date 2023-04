Rapaz leva tiros e é socorrido em estado grave no Hortências; polícia já tem suspeito

Rapaz, de 24 anos, foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira (6), no Jardim das Hortências, e socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Civil já tem um suspeito de ter tentado cometer o crime.

A vítima foi atendida na rua Sálvia pelo Corpo de Bombeiros, mas havendo interceptação de uma viatura avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em virtude do estado de saúde, onde foi deixado na área vermelha do hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar isolou o local do crime para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Científica, quando conseguiram qualificar a vítima do disparo.

Investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também ajudaram na busca por mais informações, quando encontraram casas com câmeras de segurança, que flagraram uma motocicleta passando pelo local e iniciaram a tentativa de identificar os autores.

A moto estava no nome de uma mulher, onde os policiais conseguiram localizá-la no bairro Monte Alegre. O veículo havia sido comprada por ela, mas deu de presente para seu filho, que também foi qualificado e se tornou suspeito do crime.

No quarto do suspeito, foi encontrado o capacete semelhante ao flagrado nas imagens e além da roupa utilizada. Os investigadores tentaram entrar em contato com o suspeito, mas as ligações não foram atendidas, nem mesmo quando feitas pelo celular da sua mãe.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima tem algumas passagens pela polícia, como roubo, tráfico de drogas, receptação, crime de trânsito, ameaça e porte ilegal de arma de fogo - este último, acontecendo em março deste ano.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na forma tentada.

