Rapaz leva tiro no pé de dupla em motocicleta na Capital

Um jovem, de 25 anos, procurou atendimento médico no UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) do Vila Almeida após receber um tiro no pé feito por dois indivíduos em uma motocicleta em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar compareceu na unidade de saúde e conversou com a vítima e a enfermeira de plantão, informando todo o detalhe do atendimento e que o ferimento havia sido no pé.

Conforme detalhes, a vítima explicou que estava pela rua Sagarana, no Jardim Zé Pereira, quando os autores o abordaram e perguntaram qual seria seu nome. Logo em seguida, tendo a resposta, dispararam um tiro contra o jovem e fugiram na sequência.

Até o momento, ninguém foi identificado pela polícia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

