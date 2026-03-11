Rapaz morre após ser esfaqueado em discussão em conveniência no Guanandi

Lucca Matheus dos Santos, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a madrugada desta quarta-feira, dia 11, após se envolver em uma discussão com dois homens desconhecidos em uma conveniência, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Ele estava ingerindo bebida alcoólica, quando por motivos desconhecidos, iniciou a briga com os suspeitos e tentou correr para a rua Travessa Rica, mas foi alcançado e esfaqueado com golpes no tórax e nas costas. Ele chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os agressores fugiram do local antes da chegada das equipes da Polícia Militar e da Força Tática. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e levaram o corpo de Lucca para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e não conseguiram localizar as facas usadas no crime, tampouco obtiveram as imagens de câmera de segurança.

O caso foi registrado como homicídio simples.

