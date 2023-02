Rapaz morre em confronto com o Choque após tentar matar desafeto na Capital

Um rapaz, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8) após entrar em confronto com o Batalhão de Choque, na região do Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Ele teria apontado a arma para os policiais na tentativa de fugir da abordagem, quando os militares revidaram a tentativa de agressão, disparando e ferindo o criminoso. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não sobreviveu.

Porém, o caso envolvendo o indivíduo começou na região do Jardim Nhanhá, por volta das 4 horas da madrugada, onde ele teria atirado diversas vezes contra a casa, onde supostamente moraria seu desafeto, um jovem, de 19 anos. O criminoso foi contratado a mando de outra pessoa para realizar esses disparos.

No entanto, na casa estava apenas a irmã do alvo. O atirador estava na companhia de um comparsa, em uma motocicleta, que está foragido até o momento.

Conforme o boletim de ocorrência, a testemunha afirmou que escutou os barulhos de tiros e ao sair para verificar, encontrou marcas dos disparos no seu portão, na porta da sala e na parede. Ao todo, foram encontrados 11 cápsulas de 9 milímetros fora do imóvel e outras 3 dentro da casa.

Os militares ainda notaram haver marcas de calçado com barro no portão da residência, indicando que havia dois suspeitos responsáveis pelos disparos. A mulher contou para os policiais que seu irmão já havia sido alvo de atentado no mês de dezembro do ano passado.

Ele foi alvo de disparos também em janeiro deste ano, quando foi atendido no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Esse jovem, alvo dos atiradores, tem várias passagens, incluindo tráfico de drogas e homicídio qualificado, ainda quando adolescente.

