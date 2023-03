Rapaz procura delegacia apÃ³s ex 'nÃ£o sair do seu pÃ©' em Campo Grande

Um rapaz, de 21 anos, decidiu procurar a delegacia na noite desta segunda-feira (14) para denunciar uma situação de perseguição que vem sofrendo da sua ex-namorada, em Campo Grande, cujo relacionamento terminou no início do mês.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima contou para os policiais que teve o relacionamento com a mulher por cinco meses, mas que o romance entre eles acabou na primeira semana de março.

Porém, ainda conforme o registro, ela tenta reatar o relacionamento de todas as formas, principalmente usando a chantagem, dizendo que irá tirar a própria vida e, inclusive, mandando mensagens para seus colegas de trabalho.

O rapaz relatou que a ex-namorada sempre pede para reatar e que tenta encontrá-lo para conversar.

Dessa forma, ele procurou a delegacia para registrar o caso de perseguição e afirmou que, neste momento, não deseja representar criminalmente.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

