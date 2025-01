Rapaz rouba caminhonete em SP para quitar dívidas com traficantes de Campo Grande

Um homem, de 27 anos, foi preso em Santa Rita do Pardo, após tentar fugir com uma caminhonete Ford Ranger roubada em Dracena, no estado de São Paulo. Ele acabou sendo detido por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante um bloqueio na MS-040, na zona rural do município, durante a segunda-feira (13).

Os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo, que, ao não obedecer, iniciou uma tentativa de fuga. A perseguição durou alguns quilômetros, até que o suspeito foi alcançado e detido. Durante a vistoria no automóvel, foi constatado que as placas do veículo eram falsas e que a caminhonete havia sido roubada no último dia 8, na cidade paulista de Dracena.

Em depoimento, o homem afirmou que pegou o veículo em Dracena e estava transportando a caminhonete até Campo Grande, com o intuito de quitar uma dívida com traficantes.

O suspeito e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde o caso será investigado.

