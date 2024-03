A Receita Federal, por meio da Operação Terminus, apreendeu 115 quilos de cocaína em Corumbá. Segundo o órgão, a apreensão foi uma ação integrada entre os servidores da alfândega de Corumbá, delegacia da Receita Federal em Campo Grande, Exército Brasileiro, Ministério da Agricultura e Pecuária, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Em fiscalização na noite de quinta-feira (29), um ônibus de turismo que passava pelo Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262, foi interceptado por servidores e conduzido ao Posto Esdras para inspeção.

Na sexta-feira (1º), com o auxílio de cães farejadores, foram encontrados 115 quilos de cocaína em sacas contendo pimenta.

Segundo o portal Dourados News, os autores, além do veículo, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Corumbá.

