Recém-nascida é atingida na cabeça por bala perdida em hospital

Uma bala perdida atingiu a cabeça de uma recém-nascida de raspão no Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Ela estava internada na ala pediátrica, no quinto andar da unidade de saúde, quando foi baleada, quatro horas após nascer. Para a TV Globo, o pai da vítima, o zelador Luís Guedes, disse que estava com a família quando ouviu um barulho, mas só notaram algo estranho quando o choro da filha ficou mais forte.

"Ela estava dormindo, e, de repente, a gente escultou aquele estalo abafado. E eu escutei minha filha chorando muito alto, corri para pegar ela e, quando olhei, ao lado da cabecinha dela estava a bala", disse ele ao jornal da TV Globo.

Luís e a esposa tiraram a bebê do berço e notaram o machucado na cabeça. Na sala, também havia mais outros dois recém-nascidos.

"A gente ficou muito desesperado, sem saber o que fazer. Poderia ter causado a morte da minha filha. Ela tinha acabado de nascer e poderia ter morrido no próprio hospital", disse Luis.

Desesperado, o pai procurou policiais militares que fazem atuam na unidade de saúde para que eles vissem a bala. Os PMs foram até o local para isolar a área. As mães que estavam nos leitos próximos foram transferidas para outros alojamentos do hospital, para que o trabalho da perícia fosse realizado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a bebê foi atendida por uma médica neonatologista do hospital na mesma noite, passou por exames e está bem.

De acordo com a Polícia Militar, o tiro provavelmente veio da rua. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia do Cordeiro e que "irá tomar as devidas providências para o esclarecimento do ocorrido".

