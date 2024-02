Repórter registra boletim de ocorrência contra mascote do Internacional por assédio sexual

A repórter Gisele Kümpel, responsável por cobrir a vitória por 3 a 2 do Internacional em cima Grêmio, no último domingo no Beira-Rio - casa do colorado -, pela Rádio Monumental, afirma que estava sentada no banco atrás de um dos gols e notou um comportamento estranho do mascote do time vencedor.

Ela registou um boletim de ocorrência contra o funcionário que trabalha fantasiado, e não teve o nome divulgado, relatando que ele fazia gestos em sua direção e se abaixou para olhar o celular dela. O caso foi registrado como importunação sexual.

“Deu o gol do Inter ele parou do meu lado e simplesmente me abraçou, ficou abraçado em mim. Mesmo com a máscara ele empurrou minha cabeça, fez menção de dar um beijo. Consegui escutar o estalo do beijo e senti o suor dele”, disse a repórter.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR — Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024

Segundo o delegado Christian Nedel, da Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 1º Delegacia da Mulher de Porto Alegre, que por meio de uma nota informou que pediu as imagens das câmeras do estádio Beira-Rio para a apuração completa do ocorrido.

Já o Internacional, também por meio de uma nota, afirmou que vai disponibilizar as imagens. E ainda, que afastou o funcionário das funções durante a apuração do processo.

Leia a nota oficial do Inter na íntegra:

"Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Sport Club Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a Delegacia responsável pela apuração do episódio.

Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, e esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio Clube estarão a disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci.

Por fim, o Sport Club Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso."

