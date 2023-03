'Retorna para escravatura': idosa Ã© presa apÃ³s cometer injÃºria contra jovem na Capital

"Você deveria retornar para escravatura". Uma idosa, de 83 anos, foi presa em flagrante pelo crime de injúria no final da tarde desta quarta-feira (1°), após disparar frases de cunho racista para uma funcionária de uma loja, de 22 anos, na região central, de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou estar trabalhando e chegou a atender a senhora que foi à loja provar alguns óculos, mas que em determinado momento passou a pedir por café.

"Moreninha, eu quero um café", disse a suspeita. A vítima se dispôs a pegar um café, quando houve uma nova atitude de injúria após a mulher afirmar que "você não é morena, e sim branca", quando a jovem decidiu levar em tom de brincadeira.

Porém, momentos mais tarde, por volta das 17h30, a idosa teria pedido para uma das funcionárias a acompanhar até uma farmácia que fica próxima da loja, pois possui dificuldades para andar. Em outro momento, ela pediu para que a atendente levasse ela para a casa, quando a vítima passou pela autora após ter ido buscar uma encomenda.

"É, você não é branca mesma, sua mãe te pintou de preto e você deveria retornar para escravatura", disparou a idosa. A jovem ficou constrangida e acionou a Polícia Militar, que deteve a mulher em flagrante.

A funcionária teve o amparo das outras colegas, que presenciaram o ato de injúria.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

