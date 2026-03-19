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Réu por múltiplos estupros em família é preso após mandado em Três Lagoas

Ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão por crimes cometidos contra sobrinhas

19 março 2026 - 10h11Vinicius Costa
Prisão ocorreu em Três LagoasPrisão ocorreu em Três Lagoas   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 50 anos, foi preso em Três Lagoas na manhã de quarta-feira (18) após ser localizado pela Polícia Civil, cumprindo um mandado de prisão decorrente de uma sentença condenatória por estupros de vulnerável reiterados. Ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos abusos cometidos contra familiares.

Segundo a corporação, o condenado praticou estupros contra uma sobrinha, em continuidade delitiva, com pena agravada por ser tio da vítima. Investigadores também constataram que ele era processado por abusos sexuais contra outras duas sobrinhas, cometidos entre 2008 e 2019, totalizando três vítimas no período.

O mandado de prisão foi decretado pela Vara da Infância, Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar de Três Lagoas. Após receber a ordem judicial, agentes realizaram diligências para localizar o homem.

Ele foi encontrado na casa de um parente e imediatamente preso. Em seguida, foi levado à sede da SIG e, após os trâmites legais, será encaminhado à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas para início do cumprimento da pena.

A Polícia Civil de Três Lagoas também reforçou o pedido de colaboração da população para denunciar práticas criminosas e auxiliar na localização de foragidos, garantindo sigilo e anonimato por meio de canais de comunicação disponibilizados pela corporação. 

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