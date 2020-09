Reviravolta: filha de 8 anos revela para a polícia que viu pai jogar mãe no poço

Marcos Tenório, com informações MS News

Eurico Rodrigues, de 41 anos, foi preso em flagrante por feminicídio, depois que a filha de 8 anos, contou a polícia que presenciou o momento em que a mãe, Cleide Irala, de 36 anos, foi jogada dentro de um poço pelo próprio pai. Os dois tiveram uma discussão.

O caso aconteceu na noite do último sábado (26) na Fazenda Santa Fé, que fica na região de Capão Seco, próximo a Laguna Carapã, que fica a 287 km de Campo Grande.

O autor só confessou o crime depois que a filha disse que presenciou a briga do casal à polícia. Com a prisão do pai e a morte da mãe a menina deve ficar sob os cuidados de parentes próximos.

A principio, Eurico disse em depoimento a polícia, que não sabia onde a esposa estava, desde a noite de sábado, até encontrar ela no poço um dia após o crime. Mas nesta segunda (28) após o relato da filha, ele confessou que desacordou a esposa com um soco. E achando que ela já estava morta, ele jogou o corpo dentro do poço.

Segundo o criminoso, eles teriam ingerido bebidas alcoólicas e tido uma relação sexual, momentos antes do crime. Mas em seguida o casal começou a discutir e se agredirem com tapas e socos.

A vítima ainda teria saído de casa, em seguida o marido foi atrás dela e os dois novamente discutiram. O homem ainda disse que estava arrependido de ter cometido o crime, contudo, foi autuado em flagrante por feminicídio.

