A família de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos, está pedindo para a população ajudar na tentativa de encontrar alguma informação ou pista que possa levar ao paradeiro do jovem, que desapareceu no início da manhã de segunda-feira (6), na região central de Campo Grande, próximo a uma casa noturna.

Segundo informações compartilhadas por amigos nas redes sociais, a última aparição de Danilo aconteceu por volta das 9h em frente a casa noturna, nas redondezas da Esplanada Ferroviária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou que o filho saiu para ir em uma festa com os amigos na noite de domingo, mas que por volta das 22h, os amigos haviam retornado para a casa, enquanto Danilo seguiu com outro grupo de amigos para a casa noturna.

Já pela manhã de segunda-feira, o rapaz não tinha retornado para casa, causando uma preocupação. Os familiares fizeram buscas por Danilo em hospitais e unidades de saúde, mas que ele não tinha dado entrada.

No dia em que desapareceu, o rapaz usava uma camiseta polo cinza, tênis colorido e um short jeans.

Conforme as características descritas pela família, Danilo é um jovem de estatura alta, pardo, cabelo crespo, piercing na sombrancelha esquerda, tatuagens 'ML' no punho, tatuagem de diamante na batata da perna e tatuagem de balões no braço.

Caso você tenha informações a respeito do paradeiro do rapaz, o telefone de contato da família é o (67) 99621-0873 ou (67) 98206-6564, ou também podem acionar a Polícia Militar através do 190.

