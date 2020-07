Sargento é encontrada morta e ex-marido é principal suspeito

Regiane Terezinha Miranda, 37 anos, 3º sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, foi encontrada morta na segunda-feira (13) no bairro Vila Lourdes, em Forquilhinha, no sul do estado.

O ex-marido dela, que não teve o nome divulgado até o momento, é principal suspeito do crime. Ele foi encontrado morto no local. A suspeita é de que tenha acontecido um feminicídio seguido de suicídio. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local, fazendo levantamento da cena do crime, assim como a Polícia Civil.

A sargento era do 9º Batalhão de Polícia Militar. A corporação informou ao G1 que ela entrou na PM em 2004 e foi instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Regiane deixa dois filhos, de 3 e 7 anos.

Segundo a PM, o ex-marido da vítima também chegou a fazer parte da Polícia Militar, mas saiu depois que passou em um concurso em órgão público no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Geral de Perícias (IGP), o laudo com a causa da morte deve sair nesta terça-feira (14).

Deixe seu Comentário

Leia Também