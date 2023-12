Segundo baleado pela PM durante confronto em 'boca de fumo' morre no hospital

Morreu há pouco o segundo baleado durante um confronto com a Polícia Militar, que ocorreu no final da manhã desta sexta-feira (1°), dentro de uma ‘boca de fumo’ localizada na Avenida Das Gaivotas, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações iniciais, uma equipe fazia diligências pela região por conta de crimes que vinham acontecendo pela cidade, como furto e roubo. Ao verificarem a residência, foram recebidos a tiros por dois jovens, de 20 e 28 anos. A guarnição então revidou a injusta agressão e alvejou os rapazes.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo os dois feridos ainda com vida. Porém, um deles morreu a caminho do hospital. Já o outro, chegou inconsciente a unidade de saúde, chegando a receber massagem cárdica antes de ser encaminhado para o centro cirúrgico, morrendo momentos depois.

Os militares informaram a imprensa, que os homens possuem várias passagens registradas no sistema policial. Equipes da Polícia Civil e da Perícia estão em deslocamento para o local, onde farão levantamentos sobre o ocorrido.

