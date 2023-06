Segurança de MS é reforçada com equipamento de imagens em alta definição

A ferramenta inédita de balística vai fornecer informações estratégicas para auxiliar investigações e aumentar a taxa de resolução de crimes cometidos com armas de fogo em Mato Grosso do Sul.

Adquiridos por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), s equipamentos que custam R$ 3,6 milhões, produzem imagens em alta definição de projéteis e estojos encontrados em locais de crime.

A nova ferramenta que está sendo implantada no Estado irá substituir a análise manual, feita até então pelos peritos criminais. Após a instalação, os equipamentos serão interligados ao Sistema Nacional de Análise Balística, projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coordenado pela Senasp.

Conforme o coordenador-Geral de Perícias de Mato Grosso do Sul, José Anchieta Souza Silva, por meio do novo sistema de correlação, é possível identificar, tanto no Estado como em qualquer unidade da federação, casos no qual a mesma arma de fogo foi utilizada. “Mato Grosso do Sul é um estado fronteiriço, por onde passam muitas armas, sendo de fundamental importância um equipamento como este, bem como essa interligação com o Banco Nacional”, afirma.

Sete peritos criminais de Mato Grosso do Sul estão sendo treinados pela empresa fabricante, para aprender a manusear os equipamentos. Já no próximo mês de julho, os profissionais passarão por cursos com técnicos da Senasp.

As informações produzidas pela Rede Integrada de Bancos Balísticos, da qual Mato Grosso do Sul faz parte, servem para elaboração de ações voltadas para a redução da criminalidade com mais eficiência.

