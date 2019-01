Seguranças são acusados de espancar rapaz em casa noturna

Rafael Froeder Troiani, 21 anos, acusa seguranças de espancá-lo, dentro do Bartholomeu, que fica localizada no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande O fato ocorreu por volta das 3h da madrugada deste domingo (20).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava curtindo a festa, quando aconteceu uma confusão próximo onde ele e um amigo estavam, quando seguranças pediram para que os dois saíssem do local. Os rapazes questionaram a decisão e então, segundo Rafael, três seguranças o agrediram.

A vítima ficou com ferimentos no rosto, o nariz fraturando e teve uma lesão no olho esquerdo. Após registrar o boletim de ocorrência, a vítima foi orientada a procurar atendimento médico, e foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga. A polícia investigará o caso.

