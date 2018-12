Vídeo - Advogada grava e denúncia filho de ex-prefeito por espancamento

Mais um caso de violência contra a mulher é registrado, a vítima de 26 anos, é uma advogada que cansada das agressões, decidiu gravar um vídeo do espancamento que sofreu pelo seu ex-namorado, que é filho do ex-prefeito de Anápolis, Goiás.

O acusado foi identificado como Victor Augusto do Amaral Junqueira, 24 anos, de acordo com informações, o autor agrediu a advogada, por não aceitar o termino do relacionamento.

A gravação foi feita no último dia 14 de dezembro, quando os dois chegaram o apartamento da vítima, que fica localizado em Goiânia. As agressões começaram depois que a advogada não convidou Victor para ficar.

A vítima em depoimento a polícia, relatou que vem sofrendo as agressões a cerca de três anos, mas nunca havia registrado boletim de ocorrência, pois achava que as brigas iriam acabar, o que não aconteceu.

As imagens só vieram ao público, na última segunda-feira (24) véspera de natal e chocou a população. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.

Deixe seu Comentário

Leia Também