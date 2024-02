Sem churrasco: Homem é preso roubando carne e bebidas em supermercado de Dourados

Alisson Ignácio, de 31 anos, foi preso após ser flagrado roubando diversos produtos, incluindo bebidas, em um supermercado localizado na região do Jardim Clímax, em Dourados, nesta terça-feira (13).

De acordo com o portal Dourados News, o homem teria roubado uma mortadela, um pacote de cebola, um pacote de costela, um pacote de bisteca suína, bebida alcoólica e um energético durante sua ida ao mercado.

Ele acabou detido por funcionários do estabelecimento, que acionaram a Polícia Militar. Ele foi encaminhado pelos militares até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo roubo.

