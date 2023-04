Sem cinto de segurança, motorista é 'jogado' para fora de carreta durante acidente

Motorista, de 35 anos, foi socorrido após tombar uma carreta carregada com soja enquanto passava rotatória da rodovia MS 339, em Batayporã. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (11).

De acordo com as informações policiais, o caminhoneiro estava transportando a carga de Bodoquena para Bonito. Ao passar pela rotatória acabou perdendo o controle do veículo após a roda direita do tractor que puxava a carreta travar, fazendo-o tombar no meio da pista, espalhando a soja.

Sem cinto de segurança, o motorista foi arremessado para fora do veículo e ficou sangrando às margens da rodovia até ser encontrado por uma unidade da Polícia Militar Ambiental, que fazia rondas pela região.

Os militares socorreram o condutor, limpando os ferimentos e colocando panos limpos para estancar o sangue de um ferimento profundo na cabeça. Em seguida ele foi levado ao hospital na cidade de Bodoquena, para receber atendimento médico.

