Sem CNH e bÃªbado, jovem atropela e mata motociclista em Ponta PorÃ£

Oscar Fernandes, de 44 anos, morreu depois de ter sua moto atingida por um carro, que era conduzida por um motorista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), de 25 anos, na cidade de Ponta Porã.

Consta no boletim de ocorrência, que a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima. Ao chegar, encontraram a vítima caída ao solo, enquanto o motorista do Chevrolet Astra estava no local.

Para os militares, ele contou que estava seguindo sentido norte/sul pela Rua Coronel Aurélio de Amaral, quando a motocicleta conduzida pela vítima teria cruzado ‘do nada’. Por conta disso, o condutor não teria tido tempo de evitar o impacto, lançando o motociclista a metros de distância.

Durante o atendimento da ocorrência, acabou sendo constatado que o jovem não possui CNH. O veículo ficou na casa de um parente, enquanto ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém, os policiais constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, realizando o registro do fato. O motorista acabou sendo levado para a delegacia por conta do crime de trânsito.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substancia psicoativa que determine dependência; praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor; dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

