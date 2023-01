Sem explosivos dentro, granada é removida pelo BOPE na Vila Planalto

Após um explosivo ser encotrado em uma calçada da rua rua Santos Dumont, no bairro Vila Planalto em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Militar e o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) se dirigiram até o local para averiguar a situação do material.

De acordo com o Cabo Ianderson, do BOPE, um homem caminhava quando encontrou um artefato similar a um explosivo e acionou a Polícia Miliar. "A PM veio e executou o procedimento que está previsto, que consiste em realizar o isolamento da área, não deixando que ninguem se aproxime do local e encoste no material. Foi então acionado o Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é quem detém os materiais necessários e a equipe especializada para mexer com esse tipo de ocorrência", detalhou.

Ao chegarem no local portando a vestimenta e equipamentos corretos, foi constatado através do raio-x que não havia explosivo dentro do artefato, se tratando apenas de um material inerte. "Era uma grana de exercício, sendo possível fazer o manuseio dela. Porém, é preciso recolher o material para fazer um relatório técnico e o devido encaminhamento", explicou.

Reprovando a atitude do homem que encontrou o suposto explosivo e o levou para casa antes mesmo de acionar a polícia, o Cabo do BOPE ressaltou a importância do cuidado com esse tipo de material, caso encontrado na rua ou em algum lugar desapropriado, sem a devida segurança.

“Não é recomendado o recolhimento desse tipo de material. Caso seja encontrado, é preciso acionar a PM imediatamente, que cuidará da forma devida independente do que seja. Então, se você encontrar um material que aparenta ser explosivo, não mexa, não toque, não retire do local, e acione a PM, que fará o procedimento correto para que haja a segurança de todos", finalizou.

