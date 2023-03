Sem sorte: Jovem cai de dentro do Ã´nibus e fica 'toda' ralada na Capital

Uma jovem, de 20 anos, procurou a delegacia após cair de dentro do ônibus da linha 061 (Terminal Moreninhas / Shopping Campo Grande), no final da manhã desta quarta-feira (29), em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a jovem estava no transporte coletivo seguindo sentido centro/bairro quando, no ponto de ônibus da Avenida Costa e Silva, acabou caindo após o abrir a porta.

Ela relatou as equipes policiais que o motorista foi imprudente, uma vez que abriu as portas antes de parar totalmente o veículo, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse para fora, ocasionando lesões no cotovelo e joelho, ambos lado direito.

Como precisava terminar a viagem, a jovem embarcou de novo no ônibus descendo apenas no Terminal Morenão. Ela foi então questionar o motorista a respeito do fato, sendo informada de que ‘ele não havia percebido nada de estranho, até mesmo porque se tratava da porta traseira, a qual não tem muita visibilidade’.

A vítima da queda chegou a falar com fiscais no terminal, onde foi oferecida ajuda, mas a mesma negou indo por conta própria até a UPA Universitário. Chegando na unidade de saúde, percebeu que estava lotada e se deslocou até o Hospital da Cassems, onde foi atendida pela equipe médica.

Apenas após sair do médico resolveu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para registrar a ocorrência.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também