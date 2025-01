Sem suspeitos, investigação sobre duplo homicídio no Coophavila é encerrada

A Justiça de Mato Grosso do Sul deve arquivar a investigação sobre a execução de Teofilo de Almeida Neto, conhecido como "Netão", e Thiago Anguita Ferreira. Ambos foram assassinados a tiros na noite de 20 de janeiro de 2023, na Rua Naim Dibo, no bairro Coophavila, em Campo Grande.

A investigação foi conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia Civil, que realizou diligências e ouviu testemunhas. No entanto, não foi possível identificar os autores do crime.

Um detalhe relevante descoberto pela Polícia Científica é que a arma usada no ataque também foi utilizada em outros dois homicídios ocorridos em 2022. Exames balísticos comprovaram que os projéteis que mataram Isidoro Caceres e Claudio Bernal Ortiz foram disparados pelo mesmo armamento usado no crime contra Teofilo e Thiago.

Diante da ausência de suspeitos ou novas pistas, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que solicitou o arquivamento do caso. O pedido ainda será analisado pela Justiça, mas, em situações semelhantes, costuma ser aceito.

Caso surjam novas provas ou informações que possam levar à identificação dos responsáveis, as investigações poderão ser reabertas.

