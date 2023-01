JD1TV: Tiroteio causado por pistoleiro deixou dois mortos no Coophavila II

Durante a noite desta sexta-feira (20), um tiroteio provocado por um pistoleiro em uma motocicleta deixou dois rapazes mortos na rua Naim Dibo, no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

A informação inicial era de que apenas uma pessoa havia morrido, mas a polícia confirmou um duplo homicídio.

As duas foram identificadas como 'Neto' e Thiago Anguita Ferreira, de 35 anos. Conforme a polícia, Thiago possui histórico com várias passagens pela polícia e usava uma tornozeleira eletrônica.

Segundo informações apuradas no local pelo JD1 Notícias, as duas vítimas estavam em uma residência e foram atraídas para fora, após serem chamadas pelo suspeito em uma moto de característica Honda CB 300.

Após saírem do imóvel, foram atingidos por vários disparos. Enquanto Neto ficou caído na calçado, no lado de fora da casa, Thiago conseguiu correr para os fundos do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos. Eles estavam juntos na residência, pois era aniversário de uma das vítimas.

Ao 'terminar o serviço', o pistoleiro fugiu do local. Moradores afirmaram que escutaram muitos tiros e quando decidiram sair para verificar o que havia acontecido, encontraram uma das vítimas na calçada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas quando estiveram no local encontraram os dois rapazes sem vida. A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram trabalhando na ocorrência.

