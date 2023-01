Câmera registrou tiroteio e fuga dos suspeitos após mortes no Coophavila II; veja

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Thiago Anguita Ferreira, de 35 anos, e seu vizinho identificado como Teófilo de Almeida Neto, de 61 anos, conhecido como 'Neto', foram executados a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Coophavilla II, em Campo Grande.

Conforme o apurado e já divulgado pelo JD1 Notícias, os dois estavam bebendo em frente a casa de Neto quando duas motos passaram pelo local, os ocupantes usavam capuz preto. A primeira motocicleta seguiu direto e parou no cruzamento da Rua Naim Dibo com a Avenida do Cachalote.

Nas imagens é possível ver que o motoqueiro ‘fecha’ a rua e desliga o veículo por alguns instantes. Momentos depois ele volta a ligar a moto e sai do local. Enquanto isso é visto, pode-se ouvir os tiros sendo efetuados pelo segundo homem.

Muitos disparos foram efetuados contra as vítimas, a perícia inicial indicou que Thiago foi atingido por cerca de 30 tiros, enquanto Neto faleceu ao ser baleado três vezes.

Em um determinado momento do vídeo, os tiros param e a segunda moto é vista saindo da Rua Naim Dibo em alta velocidade.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém as vítimas acabaram falecendo ainda no local.

Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também