Morto no Coophavila II foi atingido por 30 tiros, diz delegado

Thiago Anguita Ferreira, de 35 anos, morto na noite de sexta-feira (20) enquanto bebia com o vizinho na rua Naim Dibo, no bairro Coophavila II, em Campo Grande, foi executado com cerca de 30 tiros. Ao JD1 Notícias, o delegado da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Daniel Luz, contou que a vítima tentou fugir, porém, foi perseguido e executando dentro da casa de Teófilo de Almeida Neto, de 61 anos, que também faleceu ao ser atingido por três disparos.

“Duas pessoas, em motos separadas, foram apontadas como autores. Um deles passou reto e parou mais a frente enquanto o outro efetuou os disparos. O Thiago correu para dentro da casa do vizinho, mas foi perseguido e faleceu nos fundos da residência”, comentou.

O alvo da execução foi apontado inicialmente como sendo o Thiago, no entanto, Teófilo foi atingido por dois tiros na barriga e um no braço. Ainda sem poder especificar a quantidade de disparos recebidos pela outra vítima, o delegado comenta que cerca de 30 tiros foram apontados na perícia inicial. Muitas capsulas foram encontradas pelo chão, ajudando a identificar que o calibre da arma utilizada foi de 9mm.

Por morar próximo ao local do crime, as equipes policiais fizeram uma vistoria na casa onde Thiago morava. Dentro da residência foram encontradas duas mochilas com aproximadamente 30 kg de maconha – a droga ainda será pesada pelas equipes.

Histórico – Thiago tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. No momento em que foi executado usava uma tornozeleira eletrônica, que estava carregada.

