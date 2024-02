Sem vergonha, casal faz 'rala e rola' dentro do carro e com os vidros abertos no Caiobá

Mesmo com a cidade cheia de motel, um casal resolveu fazer a famosa ‘rapidinha’ dentro do carro em Campo Grande. Desta vez, os autores de 33 e 52 anos, não tiveram pudor e realizaram o ato sexual com os vidros abertos no bairro Portal Caiobá II, no final da tarde de sábado (24).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas pela região, quando foi acionada para ir até uma praça do bairro, onde o veículo estava estacionado.

Ao chegar, encontrou o carro com os vidros abertos e o casal nu dentro. Os dois estavam no ‘rala e rola’ há algum tempo no local.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais olharam em volta e avistaram uma grande quantidade de crianças brincando na praça.

Diante da situação, o casal ‘taradinho’ foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ato obsceno.

Crime – Para os aventureiros de plantão, vale a pena lembrar que praticar conjunção carnal em local público é um crime. O caso se enquadra no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, que se identificados os autores podem ser presos por até 1 anos e ainda pagar multa ao estado.

