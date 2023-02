"Senhorzinho do Tráfico" é preso vendendo maconha no meio da rua

Idoso, de 64 anos, foi preso nesta quinta-feira (2) por vender maconha ara adolescentes em praça pública. Ele era conhecido como “senhorzinho do tráfico”, em Ponta Porã.

De acordo com as informações policiais, a ação aconteceu após várias denúncias de que um homem estaria vendendo drogas em uma praça em frente ao Shopping China, Policiais Civis, após trabalho de inteligência constatou movimentação de usuários adolescentes no local. Foi possível verificar que um senhor realizava o comércio de maconha no centro da praça.

Durante a abordagem e em revista pessoal, foi apreendido 60 gramas de maconha dividida em porções e R$195,00. Com a autorização do suspeito, a equipe adentrou em sua residência e encontrou mais 335 gramas de maconha.

Foi possível ainda constatar que se trata do principal suspeito de um roubo com emprego de arma de fogo que ocorreu nas imediações do local.

O autor foi encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã onde ele acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

